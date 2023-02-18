Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Ані Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото та розповіла шанувальникам про свої доглядові засоби.
Як видно, на новій фотографії Аніта відображена на білому тлі та в білому вбранні, вона поклала руки на талії. Пере камерою тренер з'явилася в цікавому комбінезоні з рюшами та поясом, який наголосив на її стрункому тілі та тендітних плечах. Її волосся розпущене і акуратно зачесане, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.
У підписі до публікації Луценко написала: "Без реклами. Просто хочу поділитися своїм шоком. Найкрутіший результат за 4 дні використання. Мак??!!! Випустив лінійку для зволоження. І це млинець так явно видно, що прямий я в шоці. каруселі".
Шанувальники не пройшли повз і почали коментувати нову публікацію телезірки:
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"Але ж вони не вийшли з ринку РФ, як і багато інших косметичних компаній".
"Тільки я подумала про Макдональдса?".
"Дякую, що ділишся".
"Так, фірма взагалі дуже крута. Професійна косметика, що скажеш. Іноді хочу у них все скупити".
"А де в Україні можна купити, хто знає? Погуглила і нічого подібного не знайшла".
"А який тип шкіри у вас? Або жирний крем, як швидко вбирається у шкіру?".
"Який саме продукт ви використовували?"
"Яка ви чудова дівчина".
"Вже не вперше читаю, що це класний продукт".
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