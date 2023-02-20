Волошин додав, що він із Анною Трінчер дорослі та самодостатні люди, тому в житті можуть статися різні ситуації.

Популярне блогерське подружжя Олександр Волошин та Ганна Трінчер минулого року зіграло весілля. Виявляється, що зіркова пара вирішила укласти шлюбний договір. Про це зірковий чоловік розповів в інтерв'ю для " GLOSTER FM" , а також повідомив більш детально про те, що прописано у контракті.

За словами Олександра Волошина, ініціатором підписання цього документа була мама Анни Трінчер – Жанна. Це був ультиматум Анни.



"Ми розписалися, і Аня тривалий час була у конфлікті із мамою. Після цього мама сказала: "Живіть скільки хочете, тільки підпишіть шлюбний договір". Я такий гадаю, без запитань. Я сказав: "Я тебе люблю, я не заради чогось із тобою. Підпишемо, якщо мама так хоче". Потім у мене ця думка вкоренилася. Ми це завжди обговорювали разом, але це була ідея мами Ані", - розповів Олександр Волошин .

Волошин додав, що він із Анною Трінчер дорослі та самодостатні люди, тому в житті можуть статися різні ситуації. Вони обговорили усі фінансові питання, проте не стали регулювати питання щодо майбутніх дітей. За словами блогера, він візьме цей момент на себе.

"Ми дорослі, свідомі люди, які розуміють, що в житті все може бути. Ти знаєш, що у тебе ніхто нічого не забере, все буде добре. І якщо ви розходитися, у вас все буде чітко. Не буде скандалів", - розповів. блогер.

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