Головна героїня популярного проекту "Холостячка" продовжує брати участь у нових проектах та дивувати змінами образу на зйомках. Нещодавно Ксенія Мішина завершила зйомки в новому серіалі, які проходили за кордоном.

На цей раз стало відомо, що один із телеканалів готується до перезапуску популярного сімейного розважального шоу "Я люблю Україну", яке раніше показував телеканал 1+1. У новому сезоні шоу ведучою стане актриса Ксенія Мішина, а капітанами команд будуть гуморист Юрій Ткач та співак Володимир Дантес.

"Я люблю Україну" - це ігрове шоу, в якому зірки беруть участь у 6-7 раундах, відповідаючи на веселі та незвичайні питання про українську історію, традиції та культуру.

"Зустрічайте ведучу нового шоу "Я люблю Україну" на tet_tv 💙💛скоро..." - написала Мішина під новим відео.

У мережі одразу висловили свою думку:

«Ну дуже багато краси! Удачі в новому амплуа !!!; Це оновлення того шоу, як з Потапом та Настею багато років тому?; Перестаралися з макіяжем 😮

Шикарна ведуча, вітаю; нехай вам щастить 🔥; Дуже гарна україночка!; хороша робота!".

Також раніше Ксенія вразила шанувальників своїм сміливим чином. На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала фотографію та відео, на яких вона позує у білому костюмі.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина похвалилася українцям, як розважається у різних країнах

А ще Politeka повідомляла, що Мішина похвалилася відпочинком із сином за кордоном та подякувала хлопчику

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина у шкіряних штанах похвалилася новим досягненням