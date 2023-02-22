Головна героїня популярного проекту "Холостячка" продовжує брати участь у нових проектах та дивувати змінами образу на зйомках. Нещодавно Ксенія Мішина завершила зйомки в новому серіалі, які проходили за кордоном.
На цей раз стало відомо, що один із телеканалів готується до перезапуску популярного сімейного розважального шоу "Я люблю Україну", яке раніше показував телеканал 1+1. У новому сезоні шоу ведучою стане актриса Ксенія Мішина, а капітанами команд будуть гуморист Юрій Ткач та співак Володимир Дантес.
"Я люблю Україну" - це ігрове шоу, в якому зірки беруть участь у 6-7 раундах, відповідаючи на веселі та незвичайні питання про українську історію, традиції та культуру.
"Зустрічайте ведучу нового шоу "Я люблю Україну" на tet_tv 💙💛скоро..." - написала Мішина під новим відео.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Ій було всього 31: нові подробиці трагедії в центрі Києва
У війні в Україні настав вирішальний момент: "Наступні дні будуть..."
Потяг "Київ - Варшава" зійшов із рейок у районі річки: кадри з місця події
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
У мережі одразу висловили свою думку:
«Ну дуже багато краси! Удачі в новому амплуа !!!; Це оновлення того шоу, як з Потапом та Настею багато років тому?; Перестаралися з макіяжем 😮
Шикарна ведуча, вітаю; нехай вам щастить 🔥; Дуже гарна україночка!; хороша робота!".
Також раніше Ксенія вразила шанувальників своїм сміливим чином. На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала фотографію та відео, на яких вона позує у білому костюмі.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина похвалилася українцям, як розважається у різних країнах
А ще Politeka повідомляла, що Мішина похвалилася відпочинком із сином за кордоном та подякувала хлопчику
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина у шкіряних штанах похвалилася новим досягненням