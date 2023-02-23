Актор Ігор Ласточкін заявив, що ніяка робота його не лякає – раніше він працював офіціантом і навіть на будівництві.

Зірка гумористичного шоу "Ліга сміху" Ігор Ласточкін неодноразово коментував, що значну частину своїх заощаджень перерахував на ЗСУ. В інтерв'ю на YouTube-каналі "Олицька" він зізнався, якщо заощадження закінчаться швидше повномасштабної війни в Україні, він готовий перекваліфікуватися.

Актор Ігор Ласточкін заявив, що жодна робота його не лякає. Він може бути і монтажником, і зварником.

"Мені байдуже, де працювати. Мене такі часи не лякають. Думають, може, я зірка і не піду працювати на просту роботу. Я взагалі цього не цураюся, не боюся. Офіціантом я працював, на будівництві працював. Можу робити все, що потрібно. Швидко влаштуюся монтажником водопостачання. Можу паяти труби. Що хочете, те й робитиму", – серйозно заявив Ігор Ласточкін.

За його словами, робота монтажника цікавіша за роботу гумориста. Навіть веселі будні автора жартів можуть набридати, вважає артист, а професія монтажника, наприклад, дозволяє щоразу змінювати атмосферу та знайомитися з новими людьми.

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