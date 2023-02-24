Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ксенія Кошова розмістила відео, в якому зібрала найемоційніші кадри за цей рік — як вони з дітьми ховалися від ракетних атак на парковці, як Євген із колегами по "Квартал 95" їздив виступати для наших захисників.

"Відлік нового року в мене тепер починається з 24-го лютого. З цого числа ці рашисти-варвари перевернули життя на нашій мирній землі. В це неможливо було повірити, але це сталось і земля здригнулась від бомб. А як же це-«Кто 8 лет Данбил Бамбасс»? Якби ця ка*апська холера не вдерлась зі своїм «АсвАбАждєниєм», не було б стільки горя. Всім зрозуміло, що ця «нація» русні не може нести нічого, окрім смерті і руйнувань. Цього ми ніколи не пробачимо. Вони зробили все, щоб їх ненавидіти", — пише дружина артиста.

Вона пригадала, що на початку війни вони більше місяця провели, не виїжджаючи з Києва, ночуючи в підвалі.

"Не дивлячись на страх, ночуючи у підвалі 38 діб, разом із сусідами допомагаючи всім, хто того потребував, ми залишилися в Києві. Зараз я вкотре переконуюсь, що це було правильне рішення. Цей рік показав, що чужі люди можуть бути ближче за рідних. Людяність завжди перемагає. Коли ми разом- ми не зламані і не зламні. Так було і буде завжди. Віримо і наближаємо нашу Перемогу!!!!Слава ЗСУ!!!Слава Україні!!!", — наголосила Ксенія та пожартувала, що вже готує валізи в рідну Ялту.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, чому його дружина Ксенія більше не спілкується з родичами, які живуть в окупованій Ялті.

Також Politeka.net писала, що Кошовий розчарувався у власних рідних, які залищаються на окупованій Луганщині.

Крім того, Politeka.net писала, чи знали зірки "Квартал 95" про вторгнення росії заздалегідь.