Український співак Віктор Павлик разом із дружиною Катериною Репяховою та їхнім маленьким сином, як і інші українці, пройшли через нелегкий час. Після річниці вторгнення окупантів на наші землі Катерина вирішила поділитися постом в Інстаграмі з особистими зауваженнями.
«24.02 – це щоденник війни. Книга розповідає невигадану історію про компанію молодих людей, які опинилися посеред війни без власного бажання. Для мене велика честь бути причетною до цього видання», - похвалилася Репяхова.
Вона також розповіла, що головна особливість цієї книги – це не встановлена ціна, адже всі отримані кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни. Отже, кожен сам обирає, скільки готовий втратити на видання.
У мережі відреагували на звернення Репяхової:
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Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.