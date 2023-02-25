Український співак Віктор Павлик разом із дружиною Катериною Репяховою та їхнім маленьким сином, як і інші українці, пройшли через нелегкий час. Після річниці вторгнення окупантів на наші землі Катерина вирішила поділитися постом в Інстаграмі з особистими зауваженнями.

«24.02 – це щоденник війни. Книга розповідає невигадану історію про компанію молодих людей, які опинилися посеред війни без власного бажання. Для мене велика честь бути причетною до цього видання», - похвалилася Репяхова.

Вона також розповіла, що головна особливість цієї книги – це не встановлена ​​ціна, адже всі отримані кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни. Отже, кожен сам обирає, скільки готовий втратити на видання.

У мережі відреагували на звернення Репяхової:

«Дуже хочу цю книгу; Яка ціна книги? Хочу купити ❤️; Як замовити?; Я теж хочу таку саму! Яка ціна; Хочу замовити;

Вау, вітаю 🙌; Хочу купити!".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.