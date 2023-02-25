На своїй сторінці в Instagram ведуча показала, як увесь цивілізований світ підтримав Україну в річницю повномасштабного вторгнення рф (щоб подиитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Коли я дивлюся на акції в європейських столицях, я згадую, як дуже давно мені розповідали німці, які працювали в країнах колишнього СРСР, що вони під будь-яким приводом навколо Дня перемоги в травні їхали додому в Німеччину, щоб тут не відчувати сором за предків. Дивіться перше відео - з Бухареста. Послухайте! Я хочу, щоб навіки 24 лютого, а ще на день нашої Перемоги росіяни боялися висунути носа в цивілізований світ, сиділи, як миші, і спокутували гріхи своїх батьків і дідів. І хочу, щоб українців самих ніколи більше не підводила історична пам’ять", — пише Марічка Падалко.

У Варшаві російських дипломатів розбудили сигналом повітряної тривоги о 6 ранку (відео 2). Вірмени, хоч і мають проросійську владу, скандували «прощай, немитая росія» (відео 3), а Дюссельдорф став на коліна (відео 4).

Залужний обіцяє цього року повернутися в Маріуполь. Судячи з того, як ЗСУ почали там діставати позиції окупантів новою зброєю, шанси великі (відео 5), а перші танки «леопарди» вже в Україні (фото 6).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.