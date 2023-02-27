На цей раз Марія розповіла, як історія про «печиво» свого часу шокувала її. Артистка закликала звернути на це увагу, оскільки в ній дуже багато сенсів.

«Ну будемо відверті, скільки нас, дівчат, на планеті виховані з цими печивами, пелюстками, бутончиками… Скільки відповідей мам: виростеш, сама все дізнаєшся, я ж якось виросла і нічого, нормальна». Скільки сорому вкладалося навіть у бажання поговорити про секс.

А сьогодні ми маємо кожну другу жінку, яку або домагалися, або обмацали, або змусили до першого сексу, або зґвалтували. Про кількість хлопців, які зазнали в дитинстві домагань від родичів, ви охренете, якщо дізнаєтесь! - обурилася Єфросиніна.

Артистка звернула увагу, що сексуальна освіта в школах дуже потрібна! Але ще важливіше відкласти все, зібрати свої мізки до купи, прочитати хоча б одну книгу про статеве виховання, і почати говорити зі своєю дитиною.

Українки також поділилися своєю думкою:

«👏Погоджуюсь з вами! Моїй дочці 7 років, я абсолютно відкрито відповідаю на її запитання!; Було цікаво слухати і деякі речі як мама взяла для себе;

Дуже чекаю на навчальний рік, коли в школах з'явиться подібний предмет; Кожна мати хлопчика повинна вкладати йому в голову, що можна і що ні, що допустимо, а що ні; Дуже боляче чутно такі історії… 😢».

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