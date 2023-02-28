Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася цікавим рецептом до посту.

Єлизавета Глінська показала, як приготувати морквяну халву з горіхами.

"Простий та швидкий індійський пісний десерт - яскрава та смачна морквяна халва 🥕Спробуйте, вам сподобається!", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

40 г кокосової олії (або олії гхі)

400 г натертої моркви (3-4 шт.)

400 мл кокосового молока

1 ч. л. міксу прянощів (бадьян, кардамон, кориця, гвоздика)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

100 г мигдалю

+20 г кокосової олії (або масла гхі, для обсмажування горіхів)

Спершу додайте горіхи на невеликі шматочки і обсмажте їх на олії.

Окремо обсмажте на олії натерту моркву, додайте мікс прянощів та кокосове молоко. Перемішайте і потоміть на середній температурі, щоб вся волога випарувалася. Додайте обсмажені горіхи та перемішайте.

Перекладіть у миску і посипте зверху горіхами в якості декору. Морквяна халва готова!

"Масло гхі - очищене топлене вершкове масло, яке широко використовується в Південній Азії (Індія, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланка); завдяки технології приготування вважається більш корисним продуктом, ніж звичайне вершкове масло", - пояснила Єлизавета Глінська.

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