Популярний український виконавець Артем Пивоваров, який з початку війни записав безліч українських дуетів із популярними артистами, серед яких Надя Дорофєєва та Оля Полякова, виступив на мітингу на підтримку України у Парижі. Відео з його спітчем на цьому заході опублікували на сторінці програми "ЖВЛ" у Instagram.

На кадрах можна побачити, що Артем вийшов на невелику сцену під час мітингу, виконав кілька своїх пісень та звернувся до присутніх зі словами подяки. Також артист англійською мовою закликав і надалі підтримувати Україну у боротьбі зі злом та російською диктатурою.

"Сьогодні весь світ підтримує Україну. І я хочу подякувати всім за допомогу. Ми не здамося! Демократія і добро повинні перемогти зло і диктатуру. Разом ми зробимо так, щоб це сталося", – сказав Пивоваров.

Зазначимо, раніше Артем виступав у Польщі, де під час концерту у Бидгощі послизнувся на сцені та отримав травму. На своїй сторінці в Instagram артист показав відео із лаштунків, на якому медики оглядають його ногу, наносять на неї спрей-заморожування, щоб зменшити біль, і накладають пов'язку. Найбільше вражає, що після травми Артем Пивоваров повернувся на сцену та продовжив виступ.

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