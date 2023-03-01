1 березня зірки вітають українців із закінченням найскладнішої зими та з першим днем ​​весни. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво також не встояв та оригінально нагадав про початок весни. Смішне відео з'явилося на її сторінці в Інстаграм.

Зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес Браво пожартував, що з приходом весни перевдягається у футболку, шорти та капці, тоді як усі українці ще кутаються у пальто. На відео можна побачити, що кулінар одягнувся вже зовсім по-літньому: одягнув футболку та шорти. У такому вигляді шеф-кухар вийшов надвір. Всі, хто його бачив, тим часом куталися в зимові пальта і дивувалися, коли помічали Ектора.

"Настала весна в Україну, а ти колумбієць", – прокоментував Ектор Хіменес Браво.

Користувачі мережі зізнавалися, що їх розсмішило відео Ектора Хіменеса Браво і вони хвалили кулінара в коментарях: "Гарний позитивний теплий піст. Моя весняна куртка мріє, коли я її одягну", "Я теж колись ходила на заняття у туфельках... тому що я думала що весна, і все", "Таке радісне відео, піднімає настрій", "Позитивник і красень", "Дуже миле, приємне та весняне відео".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

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