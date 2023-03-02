Відомі українські виконавці взяли участь у записі альбому, що вийшов під назвою "ДНК" - "Душа. Нація. Культура". Платівка складається з 18 українських народних пісень у сучасному аранжуванні. Весь альбом можна прослухати на Youtube каналі MOZGI Entertainment.

Серед тих, хто заспівав народну пісню у незвичайній обробці, виявилася телеведуча та блогер Леся Нікітюк. Про це вона повідомила Інстаграм.

В альбомі "ДНК" - "Душа. Нація. Культура" поєднуються різні жанри - джаз, соул, латина і навіть французький шансон. Кожен трек альбому — посвята та подяка мужнім воїнам ЗСУ.

Леся Нікітюк заспівала у дуеті разом із телеведучим та актором Юрієм Горбуновим. Вони виконали народну пісню "Горіла сосна". Співачка подякувала причетним до створення цього альбому та закликала українців його прослухати, адже всі гроші від прослуховування альбому будуть перераховані на United24 і підуть на відновлення України.

Користувачі мережі похвалили Лесю Нікітюк. Багато хто відзначив, що вона настільки гарно заспівала, що з першого прослуховування навіть важко було впізнати голос телеведучої: "Голос не впізнала б, якби не прочитала цього в описі. Пані Леся була дуже гарна в співі", "Дуже цікавий альбом, а ваш голос взагалі не впізнати, круто звучить", "Я прослухала ще вчора. Найбільше сподобалися пісні у виконанні Лесі з Горбуновим та Таянна".

Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

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