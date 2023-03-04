Як пише Politeka.net , Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. А кілька років тому Даша пішла на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Спортсменка дійшла до фіналу та перемогла на проекті, але побудувати стосунки після шоу парі не вдалося.

Натомість Даша стала успішною блогеркою в Інстаграм, де ділиться не лише спортивними успіхами, а й особистими кадрами. А цього разу Ульянова показала, як виглядала у шкільні роки, поділившись фотографією у своєму блозі.

"Цього разу я встигла все. Була у бабусі, дідуся, провела з ними час. Щовечора ми сиділи з батьками і багато розмовляли. Про минуле, про плани на майбутнє дивилися сімейні альбоми. Час просто пролетів. І ця частина для мене трохи сумна", - написала зірка.

"Наша родина. Я не поспішала їхати до Києва. Удома було так добре, як ніколи. Все ж таки потрібно їздити частіше до батьків. Пам'ятаєте і ви про це", - додала зірка.

"Тому сьогодні я вирішила не поспішати і не їхати швидко. У дорозі постійно, яка красива і нас країна і як мені пощастило тут жити, працювати. А ще ми пережили цю зиму. Це складна, за всіма показниками вже позаду. Справа йде навесні. ", - Розповіла Даша.

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