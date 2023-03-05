На "Голосі країни" Надя Дорофєєва була зірковою тренеркою Сергія Лазановського, саме під її наставництвом артистові вдалося вибороти перемогу в шоу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співак похвалився новою довгоочікуваною зустріччю з Надією. Також разом із ними засвітилася інша учасниця "Голосу" Карина Столаба.

"Нарешті трапилась змога потрапити на концерт до Наді Дорофєєвої. Емоцій багато, як і хорошого враження. + велику справу робить команда Наді, допомагаючи в зборі коштів для благодійного фонду Суперлюди, які займаються закупкою протезів для наших найсильніших хлопців і дівчат💪🏻 P.S. Вчора були одні із найтепліших обійм💛", — написав Сергій Лазановський під світлинами.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста, засипали його компліментами та жартують, що блогерка Анастасія Марків його ревнуватиме:

"Да ну, дядько. Ти сам крутяк, крутіше тієї Дорофєєвої. Твої хіти разривають танцпол!!!🔥";

"Які ж ви класні😍🔥";

"Настя Марків десь починає переживати за теплі обійми...";

"я починаю переживати за Настю.. бідолашна, не спить, переписується з іншими мужиками, кхм.. тобто не їсть 😢".

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