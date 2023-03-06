Популярна українська актриса та зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото зі свого візиту на шоу Олени Кравець "Тихий вечір".

Як виявилось, на цей ефір Наталка прийшла не одна, а зі своїм колегою-актором Назаром Задніпровським. І, судячи з знімків, вони весело провели там час. Як видно, для зйомок актриса не стала зраджувати собі і прийшла в короткій білій сукні хитромудрого фасону, яку доповнила ще й білими чоботями. Її волосся розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Денисенко розповіла: "Це те, що ВАРТО подивитися. Розповіли про прем'єру @mavka.movie. І наживо поспілкувалися голосами з мультфільму. Навіть були конкурси. Цей випуск точно не залишить вас байдужими. Тож дивіться, насолоджуйтесь і пишайтеся українською ".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Яка ти хороша".

"Наташо, ви супер. Я навіть не уявляю, хто б так круто підійшов на роль Мавки як не ви".

"Дуже круті та позитивні".

"Дивилася, рекомендую. Було дуже цікаво та весело".

"Наталя, ви супер".

"Час назад переглянула цей випуск. Неймовірні, як завжди".

"А там спойлерів сюжету про Мавку немає?"

"Якраз подивилася з сином! Ви найчудовіша малка, супер озвучка!".

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