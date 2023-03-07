Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська пояснила, що варто їсти перед тренуванням.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла про важливі нюанси харчування для тих, хто тренується.

"Аби ваше тренування було максимально ефективним та повноцінним, потрібна енергія. Саме тому прийом їжі перед заняттям спортом є обов’язковим. Однак зверніть увагу, що харчуватися потрібно не менш, ніж за 1,5-2 годин до тренування, аби їжа встигла засвоїтися та вас не турбувало відчуття важкості", — пише Марина Боржемська.

Якщо ви запланували тренування зранку, то снідати все одно варто, хоча б легенько. Можна приготувати вівсянку з горіхами/фруктами/сухофруктами чи тост з цільнозернового хлібу (наприклад, з авокадо, яйцем пашот, червоною рибою), омлет тощо.

Вранці можете спробувати тренуватися на голодний шлунок, але за умови, що не відчуваєте дискомфорту.

Перед тренуванням в обід або ввечері потрібно добре поїсти. Найкраще - за 3 години. Це може бути: м’ясо індички або куряче філе з салатом, заправленим оливковою олією, рис або гречка з м’ясом чи запеченою рибою, тушковані овочі.

"Якщо ж ви не встигли повноцінно поїсти перед заняттям спортом, постарайтесь хоча б за півгодини до цього вжити грецький йогурт з фруктами або ягодами, з’їсти фрукт, протеїновий батончик чи інший перекус, збагачений вуглеводами", — радить тренерка "Зважені та щасливі".

Крім того, не забувайте пити воду: як під час тренування, так і впродовж всього дня, аби підтримувати оптимальний водний баланс організму.

Також Марина Боржемська наголосила, що варто уникати перед тренуванням алкоголю, занадто жирних продуктів, значної кількості кофеїну, газованих напоїв, випічки, цукру, продуктів із надмірною кількістю клітковини.

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