Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук є популярною артисткою, яка продовжує виступати на сцені разом із колегами. Нині у нових фільмах вона не знімається, проте бере участь у спектаклях.

«От ми і відіграли перші 3 вистави ОСНОВНИЙ ІНСТИНКТ! Пишу цю посаду тільки тому, що вчора після вистав отримала купу смс подяки, за те, що ми своєю виставкою рятуємо життя і даруємо віру в майбутнє. Так, саме таке посилання нашого спектаклю 🙏🏻

Один із моїх монологів:

Ви люди, можете спотворювати свої тіла, пиячити, приймати наркотики, страждати за минулим, різати собі вени... замість того, щоб кайфувати від життя і зрозуміти, що вона у вас одна і ви вільні ви можете своє життя і втратити, а можете її зробити яскравим спалахом все залежить лише від вас» - написала Саліванчук.

Втім, пікантний образ зірки оцінили не всі:

«І сміх, і сльози, і зневіра, і радість, і величезна сила кохання!; Проповідь дуже душевна та глибока 😢 а одяг не дуже; ну краще щось скромне; Сі*ки, дупи і пис*ки я вибачаюсь; Інакше аудиторію не затягнеш».

"Добраніч. Не їж на ніч, тому, що бачиш результати в дзеркалі", - раніше підписала Ганна фото, мотивуючи своїх фанаток.

Також зірка опублікувала кадри, де була разом із молодшим сином Микитою. Зірка вирішила поскаржитися на свій вихідний, адже займалася весь час дітьми.

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" показав зірковий склад нової вистави.

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