Українська співачка Оля Полякова наголосила, що поїхала туди не просто так – це було необхідно.

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно дала благодійний концерт у конгресно-виставковому центрі 'Парковий', показала, де побувала. Зокрема, артистка вирушила до медичного центру. Подробицями та кадрами звідти знаменитість поділилася на сторінці у соцмережі Інстаграм.

Сьогодні у "Регіональному медичному центрі родинного здоров'я" перебуває 20 дітей, які проходять курси хіміотерапії. Артистка зазначила, що поїхала туди, щоби підтримати кожного маленького супергероя на шляху до одужання.

"Дуже плідно провели час із карапузами. Створили долоні побажань для Дерева Життя та влаштували мінідискотеку. Бажаю, щоб усі ваші мрії обов'язково справдилися!", - зазначила Оля Полякова та подякувала всім лікарям, які борються за життя дітей.

Як видно, на нових фотографіях Оля Полякова знята у великій компанії – дітей, працівників та представників "Регіонального медичного центру батьківського здоров'я". Кумедно, але в натовпі дітей та їхніх батьків спочатку навіть складно помітити співачку, якщо придивитися, то можна побачити її світле волосся та променисту посмішку.

Користувачі мережі в коментарях зізнавалися, що їх розчулили фото з дітьми. Багато хто бажав діткам якнайшвидше одужати і жити звичайним життям без лікарів у халатах та купи ліків.

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