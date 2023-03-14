Суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав відео, яке зняв ще до війни - він часто переглядає його, щоб підняти настрій.

Суддя проекту "МайстерШеф", шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво вже рік не бачив своєї улюблениці. Він дуже сумує, тому вирішив показати архівне відео з Лупітою та пригадати час, проведений з нею. Кадри з'явилися на сторінці кулінара в соцмережі Інстаграм.

Ектор Хіменес-Браво показав відео, де він позує зі своїм вихованцем – собакою породи бельгійський гриффон. Таким чином, він вирішив трохи ближче познайомити своїх шанувальників зі своїм песиком Лупітом.

На кадрах видно, як шеф-кухар сидить у кріслі та кличе вихованця. Почувши голос господаря, вона біжить з другого поверху, щоб швидше бути поруч із Ектором.

"Торічний матеріал, що знімався перед війною. Я не бачив своїх собак уже цілий рік... Але душу гріє, сумую)", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Він додав, що тварини для нього не просто друзі, вони є частиною його родини. Ресторатор закликав оберігати тварин. У коментарях користувачі мережі зворушилися через побачене і написали компліменти: "Позитив, такі милі", "Це справжнє кохання", "Яке ж воно мімімішне", "Це занадто мило і ніжно якось".

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