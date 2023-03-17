Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук щодня розповідає про своє життя в Інстаграм, ділиться смачними рецептами та вражає кадрами з яскравими образами. Цього разу Саліванчук розповіла незручну історію про свої тренування.
Як відомо, Анна почала активно займатися схудненням і продовжує свій шлях до ідеальних форм. Іноді це дуже непросто, особливо через часті повітряні тривоги.
«Вже 1 рік та 20 днів кожен українець мріє, щоб воно здохло. Щоб була перемога. І чому думки не є матеріальними і все не спрацьовує, як у мене сьогодні з тривогою!
Але якщо жінка з ранку встала з настроєм і хоче займатися спортом, то її тривога не зупинить! Мене не вигнали, але намагалися вимкнути тренажери, але залізо не вимкнути!» – заявила Саліванчук.
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Взимку Ганна Саліванчук зізналася, що її вага у 63 кг давно не здається їй прийнятною і вона хоче схуднути до 55. З того часу зірка займається у залі, ходить у сауну та на плавання, а також змінила режим харчування.
Часто Ганна показує, що готує і як буває непросто продовжувати займатися схудненням, коли вага "не йде". Тим не менш, артистка не здається і не стала йти на якісь кардинальні заходи, натомість ретельно перетворюючи себе самотужки.
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