Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук щодня розповідає про своє життя в Інстаграм, ділиться смачними рецептами та вражає кадрами з яскравими образами. Цього разу Саліванчук розповіла незручну історію про свої тренування.

Як відомо, Анна почала активно займатися схудненням і продовжує свій шлях до ідеальних форм. Іноді це дуже непросто, особливо через часті повітряні тривоги.

«Вже 1 рік та 20 днів кожен українець мріє, щоб воно здохло. Щоб була перемога. І чому думки не є матеріальними і все не спрацьовує, як у мене сьогодні з тривогою!

Але якщо жінка з ранку встала з настроєм і хоче займатися спортом, то її тривога не зупинить! Мене не вигнали, але намагалися вимкнути тренажери, але залізо не вимкнути!» – заявила Саліванчук.

Взимку Ганна Саліванчук зізналася, що її вага у 63 кг давно не здається їй прийнятною і вона хоче схуднути до 55. З того часу зірка займається у залі, ходить у сауну та на плавання, а також змінила режим харчування.

Часто Ганна показує, що готує і як буває непросто продовжувати займатися схудненням, коли вага "не йде". Тим не менш, артистка не здається і не стала йти на якісь кардинальні заходи, натомість ретельно перетворюючи себе самотужки.

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" показав зірковий склад нової вистави.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути