Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 та посіла третє місце, а нещодавно прямо на концерті впала в оркестрову яму та поламала ребро, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним відео та розповіла про концерти в Європі.

Як виявилося, Яна приїхала до Німеччини, де зайшла в гості до своєї колеги-співачки та вже подруги Елайзи. У ролику артистка грає на піаніно акустичну мелодію своєї нової пісні BRONIA, яку вона нещодавно випустила у дуеті з польським виконавцем Ochman. У цей момент Елайза співає рядок польською мовою, а Яна підхоплює українською. Вийшло дуже незвично, зворушливо та пронизливо.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Берлін, ЦЕ ЯК? Квитки на концерт розкупили за кілька днів! І це в центральному виставковому центрі столиці, в @futuriumd! Заїхала до @elasmusik попрацювати над новим матеріалом — і виявилося, вона слухає пісню BRONIA. Далі їду в Братиславу, Варшаву та Прагу — тут квитки ще є, забирайте за лінком в сторіс".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Захоплююсь і пишаюся!".

"Суцільні мурашки".

"Мурашки табунами по тілу".

"Як народжуються такі гарні пісні? Це яке диво!"

"Ну це неймовірно, мурашки по тілу".

"Промені сонечка, такі променисті".

"Дуже красиво".

"Дуже красиво, дівчата".

"Ух, це неймовірно".

"Боже, як гарно".

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