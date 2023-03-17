Дмитро Монатик у новій пісні поєднав хіп-хоп та поп-музику. Артист розповів у Youtube, що цю нову композицію не можна віднести до якогось певного жанру.

Співак Дмитро Монатик з початку вторгнення Росії в Україну почав писати лише україномовні пісні. Кілька годин тому він випустив розривну пісню "Сила", якою розпочинає нову сторінку у творчості. Відеороботою артист поділився на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм .

Дмитро Монатик у новій пісні поєднав хіп-хоп та поп-музику. Артист розповів у Youtube, що цю нову композицію не можна віднести до якогось певного жанру, тому знаменитий українець охарактеризував її більше як соціальну музику. У ній виконавець зробив поєднання мотиваційного репу та потужну усну поезію.

Крім того, ця пісня показує, наскільки сильний дух в українців, які готові боротися за кожен метр своєї землі. Більше того, борються за своє майбутнє і наші життєві принципи.

Користувачі мережі в коментарях під відео висловилися, яке враження на них справила пісня Дмитра Монатика: "Дарує надію і СИЛУ! Дякую за пісню!", "Як завжди драйвова кльова пісня! Чути Вас солов'їною просто задоволення!", "Давно чекав від Монатика -то таке, енергійне та драйвове", "Шикарний кліп мені шалено сподобався, правда вогонь", "Сила потрібна сьогодні всім нам. Пісня характеризує сьогоднішній день і дуже своєчасна".

Нагадаємо, що Монатик вразив проникливим прочитанням вірша про силу українців.

Як повідомляла Politeka, Діма Монатик спробував перекласти свій хіт українською, але знову нарвався на критику.

Також Politeka писала, що Монатик вирішив зробити переклад своїх пісень, українці лютують.