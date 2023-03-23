Як пише Politeka.net, Анна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Анну постійно питали, хто ще з акторів виступив із антивоєнною позицією. Кошмал зізналася, що тільки двоє людей зробили це і їй від цього досить сумно.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу Кошмал поділилася кадрами своєї перемоги. Як можна зрозуміти, зірці вдалося купити взуття без шкіри, адже воно дбає про природу.

"Мати знайшла 2 пари крутого не шкіряного взуття. І нехай тільки спробують не підійти, я готувалася, міряла устілку", - написала Ганна.

"Це я вже святкую закінчення цієї історії, хоч закінчиться вона тільки коли він все поміряє", - продовжила Кошмал і показала, як святкує в автомобілі.

А після цього Кошмал показала запорізьку трагедію, яка сталась сьогодні.

"Друзі, я знаю, що це Запоріжжя. Потрібно було внизу цей напис помістити. Хотіла просто додати, що жах стався ще й на Київщині", - зазначила зірка.

Нагадаємо, Кошмал із "Сватів" розповіла про поїздку, де наситилася цілющими емоціями.

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