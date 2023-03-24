Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка стала дружиною музиканта Віктора Павлика незважаючи на різницю у 28 років. У пари вже народився син, якого назвали Михайло. Для Каті це була перша дитина, а для Віктора четверта. Не забуває Репяхова і Інстаграм, де ділиться з фанатами як творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Впевнена, у вас є запитання", - написала Катя.

"Як познайомилися з Павликом. Я лише підписалася на вас", - написала фанатка у публікації.

"Любила творчість Віктора Франковича з дитинства. Якось приїхала на його концерт до Миколаєва. Наші номери в готелі виявилися сусідніми", - почала Катя.

"Ми випадково зустрілися в коридорі готелю після концерту, ПВ мене запам'ятав тому, що на концерті я подарувала йому великий букет квітів. Перше, що він запитав у мене, чи не витратила я останні гроші на квіти і чи маю за що поїсти. Хоча я начебто бідною не виглядала)", - продовжила спогади Катя.

"Яка різниця у віці у вас із Павликом?", - запитав ще один фанат.

"28,5 років", - відповіла Катя.

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