Популярна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка з початку війни перебралася жити на Тернопільщину, а через кілька місяців повернулася до Києва і продовжила творчу діяльність, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірок виклала грайливі фото у спокусливому образі та нагадала шанувальникам про свої концерти на початку квітня.

Як видно, на нових фотографіях Анна знята в цікавій локації з тьмяним світлом. Перед камерою вона з'явилася у білій кофтині з відкритими плечима, яка тільки підкреслила її пружне декольте після пластичної операції. При цьому на шиї у співачки тонка витончена прикраса, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та грайлива посмішка.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Сумую за тобою… Побачимося 1 квітня у Львові, 2 квітня у Тернополі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як я вже чекаю".

"Анютка, ти найкраща. Нехай тобі щастить із Сашком!".

"Красива та ніжна".

"Побачимося обов'язково".

"Як гарна".

"А ти скрутила мою голову".

"Красуня".

"Анечко, ти прекрасна".

"Така ніжна".

"Шикарна".

"Красуня".

Нагадаємо, "Кожного разу, як вперше": фаворитка Вакарчука Соловій показала атмосферу своїх концертів.

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