Настя Каменських на тлі чуток про сварку з Потапом та його скандалами у творчості вирішила і сама відзначитись виходом нового відео.

Відносини Насті та Потапа продовжують обговорювати в мережі, а сама артистка ігнорує всі питання про це та сім'ю. Натомість Каменських намагається більше розповісти про творчість, але уникає питань про минуле.

«Процес зйомки відео на пісню Душа». Пісні, яка для всієї нашої команди стала особливою. Бо ті смисли, які ми вкладали, відображають почуття, що вирують усередині кожного з нас і, я впевнена, багатьох українців.

Адже майже кожен українець зараз усередині бажає знову відродити мирне життя на своїй землі та возз'єднатися зі своїми близькими. Вірю, що так все і буде!» – написала Каменських.

У мережі почали міркувати:

«Дуже крута робота, пісня на повторі; Ти неймовірна! Обожнюю тебе; дуже класно побачити трохи бекстейджу; Вау, скільки атрибутів, скільки деталей це так фантастично;

Настя, якось ти постаріла, чи що; Все буде добре! Не чіпляйте ці хрести на ляльки. З хрестами це обрядова лялька; Я плакала, коли тебе побачила, що дивно змінилася».

Також трохи раніше Каменських Настя похвалилася прикрасою.

"Кохання до рідної землі, віра в перемогу, справедливість і безмежна подяка нашим відважним захисникам - надихають йти сміливими кроками до мирного майбутнього, яке ми щосили будуємо разом", - написала Каменських під фото.

Нагадаємо, екс-солістка YUKO розкритикувала Полякову та образила Лесю Нікітюк.

Також Politeka повідомляла, що екс-солістка YUKO розкритикувала Полякову та образила Лесю Нікітюк.

А ще Politeka писала, що Потап на тлі чуток про розлучення вразив нове відео з Каменських.