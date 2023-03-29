Нещодавно дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова зробила пластику. А в інтерв'ю Славі Дьоміну вирішила розкрити детально про те, через які хейтерські коментарі вона вирішила зробити ринопластику.

Порушила дівчина також тему того, скільки зараз заробляє на блогерстві, чому сваряться з Віктором Павликом і порушила питання про можливе розлучення.

Колега Слави вирішив також пожартувати: «Слава, ця жінка не писала нічого з приводу твоєї зачіски?».

У мережі стримуватися не стали:

«Хіба вона нам потрібна?; Тю реагувати те що, що скажуть інші й бігти робити операцію це край; Поставила на місце, зробивши ринопластику?; А Слава просто такі питання ставив Катерині, що сам її добряче засолив брудним хейтом;

Катя, молодець, виправила цей фізичний недолік; Господи, кому ти потрібна? І сміх та гріх».

Зазначимо, гіпс, який був накладений після хірургічного втручання, був нарешті знятий, і дівчина, яка з нетерпінням чекала на момент, коли побачить свій новий ніс, нарешті це зробила. Після того, як вона побачила результат, вона зізналася, що задоволена своїм відображенням у дзеркалі.

У своєму блозі в Instagram блогерка поділилася своїми враженнями: "Це був такий хвилюючий момент. Побачити себе новою. Мені було страшно. Я була шокована. Новий ніс".

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