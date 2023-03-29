Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька показала, як розслабляється у Франції між концертами, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка, яка є фронтвумен гурту KAZKA. Зірка прославилася в одному із сезонів "Х-Фактора", де виступила з авторською піснею "Свята", вразивши навіть Настю Каменських. Після цього співачка разом із гуртом записала безліч хітів, які стали популярними не лише в Україні, а й у світі.

Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А на цей раз Олександра показала, як розслаблюється між концертами у Франції.

"Ось такі поїздки на концерти мені підходять", - написала зірка у публікації.

А до цього зірка розповідала про реліз своєї нової пісні. Артистка з'явилася у сукні нареченої та поділилася потаємною у публікації Інстаграм.

"Коли я вперше поїхала від свого коханого на 2 місяці, це був найскладніший період. У всіх сенсах. Страх війни, туга за найближчою людиною, смуток, психологічний тиск. Важко було реалізувати себе, бути корисною, жити тут і зараз. Думками я була з ним в Україні. Знаю, що багато хто з вас розуміє, про що я. Дехто не бачився зі своїми вже майже рік", - написала Олександра.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька зізналася, чи збільшувала губи.

А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька розповіла, коли прибере букву Z із назви гурту

Також Politeka писала, що солістка "KAZKA" Зарицька показала добірку улюблених кадрів із останньої поїздки