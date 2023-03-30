Відома українська співачка Руслана Лижичко поділилася емоційними моментами після виступу, отримавши багато позитивних реакцій. Як відомо, артистка продовжує активно проводити концерти для підтримки українців.

"Велике дякую! Коли в Барселоні під час моєї промови після виступу bcneurovision тисячі людей почали скандувати #UKRAINE, я не стримала сліз... ❤ Дякую, Іспанія, за таку єдність та підтримку України! Там, де Світло, там завжди # Перемога

Мені дуже не просто виходити на сцену в такий трагічний час. Але це єдине, що я можу боротися за мою країну. Мій голос – моя сила. І навіть коли голос тремтить і важко співати, я виходжу на сцену, щоб показати світові: Україна сильна і непохитна, тому що в нашому серці» - зізналася Руслана.

Раніше Руслана Лижичко показала свою стару особу крупним планом, записуючи ролик і поділяючись особистою інформацією. Раніше Руслана розповідала, що виступає саме за природне старіння, а тому не звертається до косметологів.

«Діляюся з вами, як і де брати енергію! Я на міжнародному обговоренні питання Енергії для України як і чим допомогти! Слава Україні! 💙💛 люблю вас!» – написала співачка.

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася у Греції.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила допомоги, записавши новий відеозвернення.