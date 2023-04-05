Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що такий гарнір можна подавати до м'яса та риби. Та й готується така страва швидко.

Найчастіше українці готують в якості гарніру - пюре з картоплі. Деякі експериментують та роблять гарніри з моркви чи буряку. Також українці їдять каші та макарони.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом нової страви серед гарнірів.

Євген Клопотенко зазначив, що рецепт гарніру із селери підійде тому, кому вже набридли страви з картоплі. Кулінар розповів, що із селери виходить оригінальний та цікавий гарнір із вершковим смаком. Його можна подавати до м'яса та риби. Та й готується така страва швидко.

Що вам знадобиться для гарніру з селери:

500 г кореня селери

200 мл вершків 33%

20 г вершкового масла 82,5%

сіль та перець за смаком

Як приготувати страву за рецептом Євгена Клопотенко:

1. Для початку візьміть 500 г кореня селери, добре його помийте і очистіть від шкірки. Після цього візьміть тертку та натріть на боці для корейської моркви.

2. Розігрійте 20 г вершкового масла 82,5% і почніть обсмажувати натерту селеру. Смажити потрібно близько 5 хвилин, помішуючи, щоби не підгоріло. Після цього влийте 200 мл вершків і не забудьте посолити.

3. Після додавання вершків тушкуйте під кришкою близько 5 хвилин. Вершки повинні загуснути, тоді можна знімати з вогню. Гарнір подавайте теплим та посипте зверху чорним перцем.

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