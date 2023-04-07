Ліза Глінська пояснила, як приготувати дріжджові оладки на молоці.

"Ці дріжджові оладки асоціюються у мене з бабусею та мамою, домашнім теплом та затишком... 🥞 Давайте приготуємо оладки на сніданок?", - пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

молоко - 200 мл

цукор - 5 г

ванільний цукор - за бажанням

сухі дріжджі - 2 г

борошно - 150 г

рослинна олія - ​​20 мл

сіль - щіпка

олія для смаження

Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього просійте борошно через сито, додайте цукор і сухі дріжджі, перемішайте, відставте на 10 хвилин. Потім додайте сіль, тепле молоко, олію і перемішайте до однорідності. Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і залиште підходити в теплому місці без протягів 30-40 хвилин.

Викладайте тісто на сковороду з розігрітою олією. Обсмажте оладки до золотистої скоринки з обох боків. Викладіть готові оладки на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Подавайте їх теплими з варенням чи сметаною.

Українці у коментарях оцінили рецепт від Єлизавети Глинської:

"Які смачні вийшли оладки!!! Чоловік сказав - смак дитинства 🙂...тепер це наш улюблений рецепт";

"це найкращі оладки в моєму житті, дякую за смачний та простий рецепт";

"Ніжні, повітряні оладки вийшли. Домашні у захваті!".

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