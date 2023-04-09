Цього разу у себе в Instagram Марина Боржемська розповіла, як приготувати курячі рулети зі шпинатом.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

800 г курячого філе

2 яйця

300 мл молока

Базилік

Сіль

40 г кукурудзяного крохмалю

65 г готового шпинату

100 г вершкового сиру

Спершу треба приготувати млинці з курки. Філе, яйця, молоко та базилік солимо за смаком і за допомогою блендера змішуємо до стану рідкого фаршу. Беремо антипригарну сковороду і наливаємо фарш на попередньо розігріту поверхню. Смажимо млинець приблизно 4 хвилини з одного боку і з другого.

Щоб зробити начинку, беремо шпинат та обсмажуємо його 5 хвилин на антипригарній сковороді без олії (можна додати трохи окропу). Якщо немає свіжого, то використовуємо заморожений шпинат і попередньо його розморожуємо. Змішуємо обсмажений шпинат із вершковим сиром, додаємо за смаком сіль та спеції. Закручуємо в млинці начинку — і смакуємо.

Також раніше Марина Боржемська дала рецепт дієтичних котеток, для яких нам знадобляться:

- Куряче філе 200 г

- Яйце 1 шт

- Сир 40 г

- Борошно рисове 30 г

- Цибуля 30 г

- Часник 1 зубчик

- Сіль за смаком

Куряче філе нарізаємо дуже маленькими шматочками, додаємо яйце, борошно, цибулю, подрібнений часник, тертий сир, сіль/перець за смаком, перемішуємо. Розігріваємо сковороду, трохи змащуємо її олією. Ложкою викладаємо м'ясну масу, формуючи котлети. Смажимо на невеликому вогні, з двох боків, до золотистої скоринки.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська дала три корисних та простих рецепти салатів.

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