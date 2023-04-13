Актриса Ганна Саліванчук нещодавно висловила свої думки про те, як знаходити радість у житті під час війни на своїй сторінці в Instagram і зауважила, що сама продовжує свій шлях схуднення. Артистка заявила, що багато українців задають питання про те, як можна собі дозволити радіти в такій ситуації.

Але важливо завжди пам'ятати себе, зберігати здоров'я і як моральне, а й фізичне. Після Саліванчук показала, як встигла трохи прийти до своєї заповітної мети – здобути вагу мрії. Вже давно вона худне і тепер може похвалитися результатами.

"Ось яка я, висять штани, помітно вже, продовжуємо" - поділилася Ганна. Вона нагадала, що її бажання – не межа і вона продовжить розвиватися.

Раніше Саліванчук наголосила, що треба навчитися жити не за принципом "роби добре і тобі відплатиться":

"Ви, не дозволивши собі цукерки, не дали змоги заробити продавцю та власнику магазину, а вони не зможуть заплатити податки. А у нас війна, і тому кожна гривня — на вагу золота. Далі немає цукерок, а хочеться, немає задоволення, і це лише питання часу, як швидко ви зірветесь на тих, кого любите. Ви цього хочете?", - пояснює Ганна Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.

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