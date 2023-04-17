Дружина гумористка з "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія вирішила привітати українців із Великоднем. Зірка опублікувала у своєму Інстаграм відео, де дочка Ліза заспівала пісню Jerry Heil "Будь ласка, відпустіть на Паску".
"Христос Воскрес", - підписала кадри з дочкою у своєму блозі Інстаграм.
Фанати, включаючи дружину Євгена Кошового Ксенію, дружину Сергія Бабкіна Сніжану, танцівницю Ілону Гвоздєву та куму соліста гурту Дзідзьо Олю Цибульську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Воістину воскрес! Так щиро, від чистого дитячого серця!! Зі святом!";
"Воістину Воскрес! неймовірне привітання";
"Воістину Воскрес, неймовірно красиво";
"Яро розумничка! Воістину воскрес";
"Христос Воскрес!!! Воістину Воскрес!!!";
"Моя ти зірочка. Воістину Воскрес! Миру нам";
"Така розумничка. Дуже красиво співає. Хочеться продовження пісеньки у виконанні красуні";
"Воістину Воскрес! Від співу аж мурашки, молодчинка";
"Воістину воскрес. Зі Святом манюня !!!";
"Воістину воскрес!! Сонечко маленьке, щастя вашій родині!!";
"Боже який голос лялечка, воістину воскрес";
"Яка молодчинка, голос неймовірний".
Нагадаємо, біда трапилася у Wellboy, дружина Ткача з "Квартал 95" звернулася до українців
А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила кадрами з Лізою, що підросла донькою.
Також Politeka писала, що Ткач із "Квартал 95" відвідали місто-герой, вразивши українців