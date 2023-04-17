Дружина гумористка з "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія вирішила привітати українців із Великоднем. Зірка опублікувала у своєму Інстаграм відео, де дочка Ліза заспівала пісню Jerry Heil "Будь ласка, відпустіть на Паску".

"Христос Воскрес", - підписала кадри з дочкою у своєму блозі Інстаграм.

Фанати, включаючи дружину Євгена Кошового Ксенію, дружину Сергія Бабкіна Сніжану, танцівницю Ілону Гвоздєву та куму соліста гурту Дзідзьо Олю Цибульську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Воістину воскрес! Так щиро, від чистого дитячого серця!! Зі святом!";

"Воістину Воскрес! неймовірне привітання";

"Воістину Воскрес, неймовірно красиво";

"Яро розумничка! Воістину воскрес";

"Христос Воскрес!!! Воістину Воскрес!!!";

"Моя ти зірочка. Воістину Воскрес! Миру нам";

"Така розумничка. Дуже красиво співає. Хочеться продовження пісеньки у виконанні красуні";

"Воістину Воскрес! Від співу аж мурашки, молодчинка";

"Воістину воскрес. Зі Святом манюня !!!";

"Воістину воскрес!! Сонечко маленьке, щастя вашій родині!!";

"Боже який голос лялечка, воістину воскрес";

"Яка молодчинка, голос неймовірний".

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