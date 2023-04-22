Популярна українська співачка та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стане ведучою "Євробачення-2023" від України в Ліверпулі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим кадром із лаштунків євробаченського тусовки, на якому позує в компанії британських суперзірок.

Як виявилося, Юлія зараз повною мірою готується до відповідальної місії ведучої "Євробачення" від України. Схоже саме там, у закулісся, вона зустріла британських зірок – актрису Ханну Веддінгем та співачку Алішу Діксон. Вони мило обіймаються та посміхаються на фото, як старі друзі.

У підписі до публікації Саніна написала: "Ви відчуваєте цю атмосферу?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, захоплюючись і залишаючи компліменти:

"З далекого відбору 2016 року як провідна у 2023. Заслужено".

"Юля, ви як сонечко ясна. Така вже мила".

"Яка гордість. Ви без перебільшення заслужили це".

"Юлько, покажи їм там клас".

"Гордість розпирає".

"Ви найкраща".

"Які круті!".

"Гарні".

"Які всі краси".

"Які класні".

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