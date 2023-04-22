Після проведення п'ятої години під наркозом, співачка та блогер Ганна Трінчер зв'язалася зі своїми шанувальниками. У своїх Instagram Stories спочатку вона показала перші кадри після виходу з наркозу.

Після операції Ганна Трінчер жартувала і ставила своїм шанувальникам питання про те, як їй йде її "новий ніс", хоча вона зазнала видалення зубів мудрості. Якийсь час після операції співачка вимовляла деякі безглузді фрази, як це часто буває після наркозу.

Після Трінчер вирішила показати, наскільки сильно розпухло її обличчя після операції: «Б*яха… я навіть не очікувала себе такої побачити 🙀» - написала артистка.

У мережі одразу відреагували:

«Як хомка горішків напхав)) все пройде і будеш знову красуня; ну нічого, воно скоро пройде) але ж мила така))); ох тебе роздуло; але є нормально неможливо майже місяць (;

Мов щеня бджолами покусане в мордочку; Все буде добре. Це не страшно!); Красуня однаково. Воно скоро минеться».

Трохи раніше трінчер вирішила показати, як вона надихається на відпочинку, але не забуває про себе і може дозволити трохи розслабитися. За словами Трінчер, після поїздки вона вирушить на чергову операцію, де доведеться бути під наркозом п'ять годин, тож трохи хвилюється.

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