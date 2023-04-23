Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова поділилася кадрами зі своїм сином Домініком. Зірка опублікувала відео у сторіс Інстаграм, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Ой, Боже, хто це мамі квіточки зібрав", - сказала Ілона, показуючи роботу свого чоловіка та сина.

Варто зазначити, Ілона Гвоздьова – успішна українська танцівниця, яка стала популярною завдяки шоу "Танцюють всі", а після цього перемагала на шоу "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку вторгнення в Україну зірка виїхала з дітьми до Італії, де перебувала якийсь час, а потім повернулася назад на Батьківщину.

Після цього зірка неодноразово критикувалася, що не приділяє належної уваги своєму синові. Зірка в якийсь момент вирішила відповісти на звинувачення, поділившись у своєму Інстаграмі.

"Де сину мій? Що ти за мати? Чому Домінік не з вами? Як можна залишити дитину батькам? І багато подібних питань щодня отримую в директ… Відповім якось особливо зацікавленим і цю тему закрию назавжди, бо вже немає сил і терпіння слухати все це!!!", - написала Гвоздьова у публікації.

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