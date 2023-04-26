Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка восени вийшла заміж за свого коханого блогерша Олександра Волошина, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями та стильними фотосесіями. Так, цього разу зірка виклала в мережі відео, на якому показала всі свої принади, не тільки природні, а й силіконові.

Як видно, Анна знята у цікавій локації, схоже, ролик був знятий під час відпочинку артистки у Буковелі. Перед камерою вона з'явилася у нескромному образі – на ній вузький купальник із леопардовим принтом та пікантними вирізами. Це вбрання тільки підкреслило збільшені груди, плоский живіт та пружні сідниці артистки. Її волосся випрямлене і розпущене, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Трінчер написала: "@voloshyn_xx @khassan_nazar, вітаю вас з такою сильною прем‘єрою. Моя улюблена пісня, у створенні якої я теж трохи приймала участь. Навіть в цьому шматочку ви можете почути мій голос!".

Шанувальники не пройшли повз і тут же кинуся обговорювати нове відео зірки:

"Дуже красива".

"Красива фігура та тіло".

"Фігура бомба. Які параметри?".

"Прекрасна".

"Та що ж, вже можна і без, вже не знають, що показувати".

"Наша красуня".

"Просто вогонь".

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