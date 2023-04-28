Українська танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців із зірками", показала себе та розповіла, як втішає сина, якому довелося змінити садок у Європі.

Олена Шоптенко, зірка "Танців зі зірками", показала, як проводить час із сином і займається сама. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"З цим настроєм біжу у справах. Сьогодні у пості встигли поговорити про важливість задовольняти хотілки своєї внутрішньої дитини", - написала Шоптенко.

"Почнемо зі справ дитини не внутрішньої. Пункт перший, остаточно закрити питання з дитячим садком. Синові там добре", - написала на другому сторіс Олена та показала сина.

"Пункт номер два. Ролики", - написала на ще одному сторіс Шоптенко і показала сина, який займається на роликах.

"Готуємось з Яною до одного важливого дня. Наші внутрішні балерини задоволені", - написала на останньому сторіс Олена, демонструючи свої заняття.

Варто зазначити, Олена Шоптенко – відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на "Танцях з зірками". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Олена виїхала із сином до Європи, де перебуває і зараз. Але з адаптацією дитини виникли проблеми, адже їй довелося залишити садити через конфлікт, але Шоптенко знайшла для малюка новий варіант.

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