У себе в Instagram Марічка Падалко розповіла, що Парламентська Асамблея Ради Європи визнала депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії геноцидом. Вона також закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Вночі було зафіксовано обстріл Миколаєва чотирма ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря. Один приватний будинок було зруйновано, а багатоповерховий будинок зазнав серйозних пошкоджень. Було зафіксовано одну загиблу та 23 поранених (див. фото 2).

Як заявив генсек альянсу, Україна вже отримала 98 відсотків обіцяної військової допомоги від Заходу, включаючи 1550 бронемашин, 230 танків та боєприпасів (див. відео 3).

З'явилося відео, на якому видно, як хаймарс вражає розташування живої сили ворога. Невідомо, чи є обіцяним раніше сюрпризом для окупантів у Бахмуті (див. відео 4).

В окупованому Мелітополі загинув Олександр Міщенко, колаборант, який був начальником Приазовського відділу поліції та перейшов на бік окупантів на початку війни. Вранці у під'їзді було зафіксовано вибух. Мелітопольські партизани взяли на себе відповідальність за те, що сталося.

Служба безпеки України оприлюднила записи розмов росіян, на яких вже ідентифікований російський солдат розповідає своїй дружині, як він катує полонених (з міркувань безпеки зміст записів не буде розкритий через «мову ворожнечі»).

Відео-канал російської газети "Известия" розповів про вихід "російських бойовиків" з полону (див. відео 5).

Голос та обличчя Росії сьогодні: провоєнна «поетеса» Ганна Долгарьова, яка раніше хизувала вкраденим у Херсоні єнотом, читає вірш для російських «патріотів». Тільки не смійтеся сильно (відео 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.