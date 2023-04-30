Після виходу свого кліпу Тіна Кароль потрапила до центру обговорень, адже її робота знімалася у співпраці з росіянами. Багатьох це обурило і в результаті на артистку навіть обрушилося цькування.
Зірка визнала, що не знала, яка саме команда з нею працювала. Проте чесно висловила свою думку та видалила відео. Після цього артистка поділилася кадрами з останньої зйомки, яку влаштувала у Києві.
Позуючи в одній маленькій сукні та ковдрі, зірка змогла вразити:
«Немає зараз мотивованої нації, ніж українці, тому впевнена, про нас дізнається весь світ. Серце планети б'ється в Україні», - написала співачка.
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У мережі почали міркувати:
"Наша гордість; Неймовірна; Пишаємося; Гордість; Наша своя ми з тобою; Дуже люблю творчість Тіни, але ця пісня якось не зайшло, немає в ній начебто тієї звичної глибини; Мед для вух;
Дуже шкода, що так все сталося 🥺 Віримо і знаємо, що буде ще не один крутий кліп, який буде набагато кращим; Шкода, що так сталося...; Тіна спасибі за працю!».
Також нещодавно Кароль зізналася, що її новий кліп має бути видалено, навіть якщо для нього виконана велика робота.
Вона додала, що співає в Україні вже багато років і поставила національні інтереси вище за свої.
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