Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася чарівним фото зі своїми батьками, до яких приїхала в гості.

Як виявилося, Даша повернулася до батьківського будинку у Кривому Розі, і, сидячи за сімейним столом, вони зробили тепле домашнє фото. На знімку блогерка сидить посередині між батьками, які виглядають, до речі, дуже молодо. Шанувальники відзначили, як дівчина схожа на свого харизматичного батька, а також зауважили, як доглянуто виглядає мама.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Велика цінність та великий подарунок, що ви є в моєму житті. Щаслива бути вдома". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Копія тата".

"Всі хвалять маму Даші. Так, красуня, але й тато дуже харизматичний чоловік".

"Скільки років вашому татові? Він дуже молодо виглядає!".

"Дуже добра сім'я! Але, як добре виглядає мама. Молода, стильна, і дуже до речі завжди врівноважена!".

"Хороші батьки та добрі діти! Щастя вашій родині".

"На тата дуже-дуже схожа".

"Які ви милі, щасливі!"

"Татава доця, дуже схожі".

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