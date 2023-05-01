Цього разу на своїй сторінці в Instagram Макс Барських анонсував прем'єру своєї нової україномовної пісні «Знайти себе», яка відбудеться 12 травня.
"Флешбек…. Саме ці старі кадри з минулого життя надихнули мене на нову пісню «Знайти себе». Той хлопчина на відео ще не знав, що таке справжній біль. Війна, смерть, ненависть - усі ці слова були для нього з фільмів… Кажуть, знання помножують смуток… Може й так, але це хто як бачить. Бо зараз я знаю та відчуваю людей моєї країни, я знаю, що таке українська честь і мужність, а ще знаю, що кожна хвилина може визначити твоє життя", — написав артист під відео.
Співак також поділився своїми мріями про майбутнє України та фрагментом нової пісні.
"Колись, сподіваюсь дуже скоро, ми пройдемося по мокрому піску десь у Херсоні чи по теплій гальці в Криму, і ця мить буде найсолодшою… Це буде, я просто знаю… А поки маємо тримати один одного та знаходити сили й необхідні слова…
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Як би не було мені боляче
Це не назавжди
Все загоїться
Віру не втрачай, я кажу собі
Все не назавжди!", — наголосив Макс Барських.
Шанувальники в коментарях підтримали артиста:
"Не втрачаємо віри ніколи! Чекаю на нову пісню! Чекаю на мирне життя! І... дуже чекаю тебе з концертом у себе в Криму! ❤️";
"Дуже гарний текст у пісні, який надихає ❤️ Так, тримаємось разом! Це дуже важливо зараз! І ти завжди знаходиш необхідні слова".
Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.