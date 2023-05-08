Популярна українська співачка та героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни була в Україні та брала участь у різних благодійних та волонтерських ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото зі своєї подорожі до Мексики та розповіла, як скучила за Україною.
На новій фотографії Злата зображена на прогулянці у гарній локації із густою зеленню. Перед камерою вона з'явилася у легкій світлій сукні у великий чорний горошок з пишними рукавами та відкритим декольте. Її волосся зачесане в елегантну зачіску, на обличчі легкий макіяж, а на шиї незвичайна прикраса.
У підписі до публікації Огневич написала: "Ми про себе багато чого не знаємо. Люди, яких зустрічаємо в житті, розкривають наші невідомі сторони… Це так прекрасно. Вони ніби дивляться на нас із тієї сторони, на яку ми боїмося ходити й під час внутрішнього монологу ховаємо правду. І знаєте що? Ці люди - не тільки мої нові друзі, знайомі. Ці люди - ВИ. Повідомлення, увесь зворотній зв‘язок, слова, які ви знаходите для мене — так важливо і цінно. P.S. Я дуже скучила за рідною домівкою, повітрям та неповторним українським вайбом. На мене чекають важливі події, багато концертів, але про це — згодом".
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