Співачка Слава Камінська з гурту "НеАнгели" розповіла про свого майбутнього чоловіка.

Українська співачка Слава Камінська з гурту "НеАнгели" розповіла про свого нареченого. Зірка опублікувала нову посаду в Інстаграм, де поділилася подробицями.

"Аня, він одружений))) досі. Вгамуй таланти, хоча я виходжу заміж)))) назло мені, все може бути))))) ми з колишнім майбутнім посміялися", - написала Слава Камінська з "НеАнгелів".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Славі Камінській з "НеАнгелів":

"Бригаду пояснювальну терміново";

"Тобто Котя-це Камінський????";

"До чого тут у тексті героям слава? Ти хоч розумієш значення цих слів?";

"Беззв'язний набір слов ... явна проблема з нейронними ланцюгами";

"А хто ця друга? Теж велика співачка чи звідки вона вилізла?";

"О! Новий затишний срач? А зараз те що? Хлопці? Дівчата? F-16? Арестович знову щось ляпнув не те? Що знову за срачизм хтось пояснить? І так, перепрошую, що не на державному";

"Це епізод з кліпу творчості неангелів "Сєрьожа, я тебе любила теж..." А фраза з дуетної пісні "Блакитка" з Костюшкіним ex Чай удвох";

"Серіал чи фільм? Можна назву, будь ласка";

"Він одружений. Я виходжу заміж за колишнього майбутнього. Наркотики - зло";

"По ходу таки полетіла у тітки психіка .... Вже не вперше такі дивні пости. Наркоманія? Розлад? До чого тут Аня? Громадські образи це низько".



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