Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка нещодавно заявила про розлучення з нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Раміна Есхакзай поділилася милим фото з прогулянки весняним Києвом та розповіла про подругу, яка її фотографує.
Як видно, на новому знімку Раміна Есхакзай знято в красивій київській локації з квітучими деревами за спиною. Перед камерою блогерка з'явилася у скромному стильному образі – на ній трендові джинси з поясом та темно-сіра футболка, заправлена у штани. Волосся Раміна Есхакзай розпустила і акуратно уклала, а на її обличчі легкий макіяж та блаженний вигляд.
У підписі до публікації Раміна Есхакзай написала: "Коли подруга естет, маєш гарні фотки з прогулянок". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотографію дівчини, засинаючи її компліментами:
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Авіаудар по лікарні: з'явилися перші кадри з місця трагедії та дані про загиблих
Лігво окупантів з самого ранку у вогні, ЗСУ влучили точно в ціль: "Краще біжіть"
"Перші блискучі результати": українцям повідомили чудові новини з Бахмута, як змінилася ситуація
Атака авіації в Брянській області, військовий експерт поділився подробицями: "Найкращий варіант..."
"Гарна ти, хороший Київ, тому такий добрий момент".
"Дуже красива фотографія".
"Це не подруга естет, це просто Раміна вродлива".
"І джинси клейові".
"Де таку подругу знайти?"
"Така маленька і худенька".
"Шикарно".
"Класні джинси, сидять круто. Дуже поважаю і стежу за вашою діяльністю! Ви молодець!"
"Як же ви гарна".
Останні новини України:
Нагадаємо, "Бути мамою – це балансувати": Шоптенко з "Танців з зірками" зачарувала своїми стосунками з сином.
Як повідомляла Politeka, "Буде хлопчик?": екс-"Холостяк" Макацарія захопив кадрами із вагітною дружиною.
Також Politeka писала, що "Як намальована": Дорофєєва "влаштувала пожежу" кадрами з Нью-Йорка.