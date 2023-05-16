Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка нещодавно заявила про розлучення з нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Раміна Есхакзай поділилася милим фото з прогулянки весняним Києвом та розповіла про подругу, яка її фотографує.

Раміна Есхакзай

Як видно, на новому знімку Раміна Есхакзай знято в красивій київській локації з квітучими деревами за спиною. Перед камерою блогерка з'явилася у скромному стильному образі – на ній трендові джинси з поясом та темно-сіра футболка, заправлена ​​у штани. Волосся Раміна Есхакзай розпустила і акуратно уклала, а на її обличчі легкий макіяж та блаженний вигляд.

У підписі до публікації Раміна Есхакзай написала: "Коли подруга естет, маєш гарні фотки з прогулянок". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотографію дівчини, засинаючи її компліментами:

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"Гарна ти, хороший Київ, тому такий добрий момент".
"Дуже красива фотографія".
"Це не подруга естет, це просто Раміна вродлива".
"І джинси клейові".
"Де таку подругу знайти?"
"Така маленька і худенька".
"Шикарно".
"Класні джинси, сидять круто. Дуже поважаю і стежу за вашою діяльністю! Ви молодець!"
"Як же ви гарна".

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