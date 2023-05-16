Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка нещодавно заявила про розлучення з нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Раміна Есхакзай поділилася милим фото з прогулянки весняним Києвом та розповіла про подругу, яка її фотографує.

Як видно, на новому знімку Раміна Есхакзай знято в красивій київській локації з квітучими деревами за спиною. Перед камерою блогерка з'явилася у скромному стильному образі – на ній трендові джинси з поясом та темно-сіра футболка, заправлена ​​у штани. Волосся Раміна Есхакзай розпустила і акуратно уклала, а на її обличчі легкий макіяж та блаженний вигляд.

У підписі до публікації Раміна Есхакзай написала: "Коли подруга естет, маєш гарні фотки з прогулянок". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотографію дівчини, засинаючи її компліментами:

"Гарна ти, хороший Київ, тому такий добрий момент".

"Дуже красива фотографія".

"Це не подруга естет, це просто Раміна вродлива".

"І джинси клейові".

"Де таку подругу знайти?"

"Така маленька і худенька".

"Шикарно".

"Класні джинси, сидять круто. Дуже поважаю і стежу за вашою діяльністю! Ви молодець!"

"Як же ви гарна".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Бути мамою – це балансувати": Шоптенко з "Танців з зірками" зачарувала своїми стосунками з сином.

Як повідомляла Politeka, "Буде хлопчик?": екс-"Холостяк" Макацарія захопив кадрами із вагітною дружиною.

Також Politeka писала, що "Як намальована": Дорофєєва "влаштувала пожежу" кадрами з Нью-Йорка.