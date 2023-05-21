Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни відмовився від російської мови у житті та творчості, а також почав активно випускати англомовні треки, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Макс Барських поділився гарячими кадрами зі зйомок нового кліпу і поділився відкриттям, яке для себе.

На нових фотографіях Макс Барських знято в красивій локації на узбережжі, там він їздив верхи на коні, а потім з ним позував для фото. Перед камерою артист з'явився у спокусливому образі – він із голим торсом та у бежевих штанях, при цьому можна побачити його рельєфне тіло.

У підписі до публікації Макс Барських написав: "Для мене було відкриттям верхова їзда. Це начебто медитація. Ти входиш с конем у телепатичний зв’язок. Вони не просто великі і сильні тварини, але ще й емпатичні, вони відчувають наші емоції та настрій. Кожен раз, коли я сідаю в сідло, я відчуваю зв'язок. Це ніби мовчазний діалог, у якому ми обмінюємося думками та відчуттями. Хто пробував їздити верхи?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію, яку показав Макс Барських:

"Макс, ти так добре тримаєшся в сідлі, що склалося таке враження, ніби давно займаєшся кінним спортом".

"Дуже красиві фото! Дуже люблю коней, але боюся. Вони неймовірні! Бог, мабуть, дуже старався, коли таку красу творив".

"Шикарні фото. Ви ніби злилися в одне ціле з конем. Відчуваються краса, грація, сила і міць тіла і духу, і щось таке неймовірно притягаюче, дуже красиві".

"Кінь дає енергію. Це божественна тварина".

"Ці фото просто неймовірні".

"Яка розкішна фігура".

"Неймовірні фото".

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