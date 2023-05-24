Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатолич розмістив новий пост, в якому розповів, що провів нещодавно інтерв'ю із зіркою кліпу Лободи «Твої очі» Назаром Грабаром, який пішов на фронт добровольцем. Анатолич також закликав не переживати, адже з Назаром зараз все добре, принаймні фізично. Ментально це окрема розмова.

«Просто зазвичай коли хтось постить фото наших військових колись сталося щось погане. Я сьогодні віддаю сторінку Назару, бо хочу, щоб у нього все було добре, і вважаю, що його історія є важливою.

У нашому інтерв'ю прозвучала фраза «Твоє горе – це тільки твоє горе». І хотів би з цим не погодитись, і хотів би сказати, що це точно це не так. Може ви це скажете Назарові? Але в інтерв'ю ви почуєте, що краще не говорити людині, у якої не всі ок» поділився Анатолій.

У мережі ж поділилися своєю думкою після побаченого інтерв'ю з Назаром:

«Твоє горе – це лише твоє горе😔 і це правда, погоджуюсь з ним; Виходить, Назара війна зробила популярним. Принаймні для мене. Але кожен, хто ризикував життям, заслуговує на подяку;

На жаль, люди, яких війна не торкнулася, не розуміють горя тих, хто втратив рідних на фронті; Пам'ятаю його ще із шоу "Танцюють всі". Було велике здивування дізнатися, що він на фронті», - пишуть під постом Анатолича.

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