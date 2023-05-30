Ольга Сумська показала результати обстрілу росіян Києвом 30 травня. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На фото можна побачити зруйновані будинки, а також роботу рятувальників та постраждалих від обстрілу окупантами.

"Київ ... 30 травня ... Ще одна пекельна ніч. Суцільний жах ... Господи, зупини цих нелюдів!", - Написала Ольга Сумська.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі у публікації до Ольги Сумської:

"Боже який жах. Рідні кияни молюся за вас",

"Оля, не викладайте 2 фото з поштоматом, за ним можна ідентифікувати адресу",

"Тварини. Мій рідний Київ-Сильний, Мужній, Незламний! Ми всі перенесемо! Незламна, непереможна нація! Смерть катам!",

"Навіть уявити не можна, якої кари заслуговують ці російські чудовиська",

"Як це все зупинити? Гнівних коментарів недостатньо.. пора вже щось робити",

"Київ, тримайтеся. Харків з вами. Співчуваємо, бо знаємо, що це таке, обстріли скажених сусідів",

"Вже давно всі забули, що в нашій країні війна. У тих містах та районах України, де немає зараз війни, люди живуть як нічого і не відбувається. Це добре, що тиша та мир в інших містах нашої країни зберігається, але не забувайте для себе ...".

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