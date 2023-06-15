Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан висловився про непросте минуле, поділившись історією, яка допомогла йому стати кращою. За словами дизайнера, йому є що згадати. Особливо бідний період у його творчості у всіх сенсах, адже він не міг отримати машинку, яка б дозволила йому працювати старанніше та краще.

«Довгий час я мріяв про свою швейну машинку, але моя родина не могла собі дозволити покупку такої дорогої речі. Шити доводилося на курсах або брав у тітки її машинку, яка завжди хиталася і ніколи не працювала на повну міць.

Ой скільки нервів вона мені зробила, як зараз пам'ятаю, як у 5-му класі питав на ній сорочку мамі пошити. Якщо ви пам'ятаєте машинки (вони ще дір дір дір постійно робили), то розумієте, що це за каторга була для 10-річного хлопчика, але все вийшло! - Поділився непростим минулим Андре Тан.

Він поділився, що закінчив текстильний коледж і в 18 років машинки у нього так і не було, але залишалося б йти далі:

«Я виграю конкурс "Кращий дизайнер Харкова" та отримую путівку до Єгипту! Як тільки я отримав цю поїздку, я вже знав, що нікуди не поїду, бо мав мрію і мету. І що ви думаєте, я продаю цю путівку та купую свою першу швейну машинку японського бренду Janome. Швейна машинка стала моїми крилами, що дала мені свободу та можливість творити» - зізнався Андре Тан.

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